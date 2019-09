L’ex-arbitre français Frédy Fautrel nommé au poste de VAR Manager de l’Union belge

Le Professional Refereeing Board de l’Union royale belge de football (URBSFA) a nommé Frédy Fautrel, 47 ans, au poste de VAR Manager, a-t-il été annoncé lundi dans un communiqué publié sur le site internet www.belgianfootball.be. Il commencera à travailler au sein du Professional Refereeing Department (PRD) dès cette semaine. L’ex-manager des arbitres professionnels en France pour les matières techniques et le VAR, avait quitté la Fédération française de football (FFF) cet été Frédy Fautrel avait débuté en Ligue 1 française en 2003. Il a été arbitre de la FIFA de 2005 à 2016, une période durant laquelle il a arbitré plus de cent matches UEFA et FIFA. Il avait arbitré son dernier match, Guingamp – Paris Saint-Germain (2-1), le 17 décembre 2016.

Depuis qu’il a mis fin à sa carrière d’arbitre, Frédy Fautrel a été étroitement impliqué dans le VAR et l’arbitrage professionnel en France. Il a notamment supervisé le développement du Centre VAR de la FFF à Paris. « Frédy Fautrel va apporter sa grande expérience à l’arbitrage belge, d’autant plus qu’il a été très tôt impliqué dans l’évolution du protocole et des procédures VAR », se félicite l’Union belge dans son communiqué.

Source: Belga