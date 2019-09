Une femme enceinte perd son bébé après 12 heures d’attente aux urgences

La jeune Amy Rennie, âgée de 18 ans seulement, a tragiquement perdu son bébé alors qu’elle se rendait à l’hôpital en raison de saignements. Le personnel, débordé, s’occupait en priorité des personnes ivres et sous l’emprise de la drogue. Elle a dû attendre 12 heures avant de consulter un médecin et de réaliser qu’elle avait perdu son enfant.

C’est un drame qu’a vécu Amy, une jeune maman britannique de 18 ans. Enceinte pour la deuxième fois, elle s’est immédiatement rendue aux urgences lorsqu’elle a réalisé qu’elle perdait du sang. Dans le hall des urgences, c’est un véritable calvaire qu’elle s’apprête à vive. Autour d’elle, les gens ivres et drogués monopolisent l’attention du personnel. « Les gens se plaignaient de toute part car ils n’étaient pas pris en charge. C’était horrible, je ne souhaite à personne de vivre un tel calvaire un jour », a expliqué la jeune femme.

Après plusieurs heures, un docteur annonce qu’il faudrait sept heures avant qu’elle soit vue. Pourtant, une réceptionniste lui affirme juste après qu’il n’y a plus que deux personnes devant elle au moment où elle lui pose la question. La situation est donc confuse mais Amy est appelée pour donner un échantillon de son sang ainsi que de son urine, qui se révèlent tous deux normaux. Le personnel lui annonce alors que tout semble normal et qu’il est mieux de revenir le lendemain matin pour des tests plus approfondis. Ne dormant pas de lui, n’avalant rien non plus, la jeune femme retourne le lendemain dès 8h30 et ne sera reçue qu’à 11h00. Ce n’est qu’à 16h qu’elle effectuera son premier scan.

Une terrible nouvelle

« A ce moment-là, j’étais présente depuis si longtemps dans cet hôpital que j’avais envie de pleurer. J’avais faim, j’étais frustrée, stressée et je ne savais toujours pas ce que voulaient dire ces saignements. Lorsque j’ai passé mon scanner, j’ai été prise en charge par Pam, une sage-femme que je ne remercierai jamais assez et qui a été là pour me rassurer. C’est elle qui m’a annoncé que le bébé était toujours là, mais qu’il n’y avait plus de battements de coeur », raconte Amy avec émotion.

Cette terrible nouvelle est encore plus dure à avaler vu le parcours du combattant que vient de vivre l’adolescente. Si la période d’attente n’a certainement pas contribué à la perte de l’enfant, elle a rendu le choc encore plus grand émotionnellement. Du côté de l’hôpital, on s’est dit désolé de la tournure des événements, demandant à la famille de contacter son service de conseil des patients, pour répondre aux questions qu’elle pourrait encore se poser. Après cette mésaventure, Amy a eu beaucoup de mal à s’occuper de son premier enfant de un an.