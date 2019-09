Un bébé né avec quatre jambes et trois bras en Inde

En Inde, une mère a donné naissance à un bébé souffrant d’une anomalie rare. La petite fille est sortie du ventre de sa mère avec quatre jambes et trois bras. Les médecins vont tout faire pour la sauver.

Ce vendredi 20 septembre, dans le Rajasthan, dans le nord de l’Inde, une jeune mère de 24 ans a accouché de jumeaux. Si le premier enfant est né en parfaite santé, le second souffre d’une anomalie rarissime. En effet, la petite fille est sortie du ventre de sa mère avec quatre jambes et trois bras.

Les médecins estiment que la jeune femme attendait initialement des triplés mais que l’un des fœtus n’a pas pu se développer correctement et qu’il a fusionné avec celui de la petite fille. Faute de moyens, la maman n’a fait aucune échographie durant sa grossesse.

Le bébé bientôt opéré

Malgré cette anomalie, la petite fille devrait survivre. Elle a été placée sous assistance respiratoire car elle souffre de petits problèmes de respiration. Néanmoins son état est stable et ses jours ne sont pas en danger.

Les docteurs espèrent qu’une opération chirurgicale permettra de retirer les trois membres supplémentaires du corps du bébé. Pour cela, le nouveau-né a cependant besoin d’être transféré dans un hôpital plus perfectionné. Le transfert devrait avoir lieu dans les prochains jours.