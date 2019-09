Pourquoi les anniversaires sont-ils si nombreux à la fin du mois de septembre?

Vous l’aurez sans doute remarqué, les anniversaires pleuvent ces derniers jours. D’ailleurs, un pic est constaté quasiment chaque année le 23 septembre. Mais comment expliquer cette régularité dans ce boom de nativité? On appelle cela l’effet Saint-Sylvestre…

En moyenne, on constate chaque année 5% de bébés en plus ce 23 septembre par rapport aux autres jours du calendrier. La raison est assez simple: la période des fêtes de fin d’année est remplie de moments particulièrement propices à la conception. Cette période heureuse souvent très festive est un moment parfait pour les couples et cela engendre donc un pic quasi-systématique à la fin du mois de septembre.

Plusieurs facteurs l’expliquent

L’Institut national d’études démographiques (INED) explique ce boom dans un rapport datant de 2011 et qui porte sur la France. La première raison, c’est le fait que les couples se réunissent plus régulièrement durant cette période et ont donc plus de chances d’avoir des rapports sexuels. Ceux-ci sont facilités par la consommation d’alcool d’une part, et l’enthousiasme qui va de pair avec les fêtes d’autre part.

Toutefois, ce n’est pas la seule raison puisque la vigilance contraceptive serait également beaucoup plus faible à ce moment de l’année. Ainsi, cette négligence causerait de nombreuses grossesses accidentelles. S’il fallait démontrer la véracité de ces deux éléments, un chiffre vaut mieux que de longs discours: Le 23 septembre survient 265 jours après la Saint-Sylvestre, soit la durée moyenne d’une grossesse. Si vous fêtez votre anniversaire aujourd’hui, vous savez donc dans quelles circonstances vous avez sans doute été conçu!