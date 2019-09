Zakia Khattabi candidate Ecolo à la Cour constitutionnelle

Le conseil de fédération d’Ecolo de vendredi a désigné Zakia Khattabi pour un poste de juge à la Cour constitutionnelle, en remplacement de Jean-Paul Snappe, admis à la retraite. Jean-Paul Snappe est un ancien sénateur et député wallon Ecolo. Le poste vacant revient aux écologistes. Les coprésidents d’Ecolo Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane ont confirmé l’information dimanche sur le plateau de l’émission « C’est pas tous les jours dimanche » (RTL-TVI). La chaîne d’information en continu LN24 l’avait déjà évoquée au début du mois.

La Cour constitutionnelle est composée de six juristes (professeur de droit à l’université, magistrat à la Cour de cassation ou au Conseil d’Etat, référendaire à la Cour constitutionnelle) et de six anciens parlementaires en activité depuis au moins cinq ans. Les candidats doivent être âgés d’au moins quarante ans. Il revient alternativement à la Chambre et au Sénat de présenter au Roi (gouvernement) une liste de candidats. Cette fois, ce sera le tour du Sénat. La liste doit être approuvée à la majorité des deux tiers.

Le départ pour la Cour constitutionnelle de l’ex-coprésidente d’Ecolo, qui avait retrouvé son siège à la Chambre après les élections du 26 mai dernier, signifierait la fin de sa carrière politique.

Source: Belga