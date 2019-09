Van Den Buverie et Octave s’imposent sur le 1er Ironlakes des Lacs de l’Eau d’Heure

La 1ère édition de l’Ironlakes des Lacs de l’Eau d’Heure, une épreuve de triathlon de longue distance calquée sur le format Ironman, a été remportée par Hans Van Den Buverie, chez les messieurs, et Maryanne Octave, chez les dames, dimanche sur le site de la Plate Taille, à Froidchapelle. Hormis la natation, Van Den Buverie a dominé la course de bout en bout, bouclant les distances de 3,8 km à la nage, 180 km à vélo et son marathon (42,195 km) en 8h55:47. Sorti de l’eau à près de 10 minutes de Nelis Pex, le triathlète de Bredene a rapidement repris les commandes de l’épreuve après une quarantaine de kilomètres à vélo pour s’imposer au final avec une avance de 12:00 sur Pex (9h07:48) et de 22:43 sur François Fouss (9h18:30, qui a complété le podium.

Côté féminin, seulement 9 concurrentes se sont disputées la victoire qu’a décrochée Maryanne Octave, en 11h23:28, devant la Luxembourgeoise Sonny Eschette (11h).

La plupart des engagés (605) s’étaient inscrits sur la distance du semi-Ironman (1,9 km natation, 90 km vélo et 21,1 km à pied), au terme duquel Tom Mets et Alexandra Tondeur se sont imposés. Mets, en 4h19:30, a devancé Thomas Vanhalst (4h20:37) et François Reding (4h24:11).

Tondeur, marraine de l’épreuve, n’a jamais été mise en difficulté chez les dames. En 4h41:39, elle a précédé de 9:46 la Française Justine Mathieux (4h51:26) et Gaby Andres (5h11:42).

