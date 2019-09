Laver Cup: l’équipe mondiale prend les commandes pour la première fois

L’équipe mondiale, grâce à une victoire en double de la paire américaine composée de Jack Sock et de John Isner, est en tête de la Laver Cup pour la première fois du weekend et mène 8 points à 7 face à l’équipe européenne. Dimanche sur le court du Palexpo de Genève, Sock et Isner se sont imposés 5-7, 6-4 et 10/8 dans le super tie-break contre Roger Federer et Stefanos Tsitsipas. Le Grec a remplacé au pied levé Rafael Nadal, blessé au poignet. Cette victoire a rapporté trois points à l’équipe entraînée par John McEnroe. Vendredi, une victoire valait un point et samedi deux.

La suite du programme verra l’Autrichien Dominic Thiem, qui a aussi remplacé Nadal, défier l’Australien Nick Kyrgios. Federer défiera ensuite Isner alors que l’ultime rencontre mettra aux prises Alexander Zverev à Milos Raonic.

L’Europe a gagné les deux premières éditions de la Laver Cup.

Source: Belga