VIDEO. Un hôtel retient ses touristes en otage par crainte d’une faillite de Thomas Cook

En Tunisie, l’heure n’est pas à la fête et à la détente pour une multitude de touristes. Les vacanciers de l’hôtel « Les Orangers » sont bloqués, affirmant que des gardes armés les empêchent de quitter l’établissement. Pour cause, la firme de voyage Thomas Cook menace de faire faillite et l’hôtel craint de ne jamais être payé par l’opérateur.

Ce sont des touristes britanniques qui ont lancé l’alerte auprès du journal Metro UK. L’hôtel demanderait des montants impressionnants aux vacanciers pour les laisser partir, car il craint de ne jamais être payé par Thomas Cook. « Ils nous ont demandé de payer des frais supplémentaires, en raison de la situation de l’opérateur », a expliqué Ryan Farmer, un vacancier britannique.

« Nous ne pouvons pas quitter l’hôtel. Je décrirais cela exactement comme une prise d’otage. On a essayé d’aller jusqu’aux portes, il y avait 4 gardes qui nous ont empêché d’ouvrir la porte. Ils disent rien et se tiennent simplement devant la porte », a-t-il témoigné. Thomas Cook a pourtant envoyé un représentant pour tenter de négocier avec le personnel de l’hôtel, mais personne ne veut rien entendre.

#DailyMail #bbcnews #skynews !!!PLEASE SHARE!!! Because of Thomas Cook situation, all UK tourist including myself and my partner have been held in Tunisia in the hotel Les Oranges beach hotel. Guests are being charged extortionate rates and the hotel keeping guests imprisoned!!! pic.twitter.com/XyEQEb4hFa

— Ivana (@Ivana83556697) September 21, 2019