Il fait sa demande sous l’eau et ne remonte jamais à la surface

Ce qui devait être la demande la plus romantique au monde a tourné au drame. Steven a demandé Kenesha en mariage sous l’eau, dans l’océan indien. Mais le jeune homme, qui n’a pas su remonter à la surface, n’a jamais pu entendre la réponse de la femme de sa vie.

Steven et Kenesha passaient les vacances de leurs rêves en Tanzanie et ont voulu marquer le coup en passant une nuit insolite. Ils séjournaient ainsi dans une chambre sous-marine, offrant une vue à 360° sur les poissons et le monde marin.

Un petit coin de paradis, le moment idéal pour faire sa demande. Steven s’est donc jeté à l’eau, au propre comme au figuré. Il a enfilé ses palmes et à travers la vitre, a demandé à Kenesha de passer le reste de sa vie à ses côtés. « Je n’ai pas assez de souffle pour te dire tout ce que j’aime en toi. Mais tout ce que j’aime, je l’aime de plus en plus chaque jour… Veux-tu devenir ma femme ? Épouse-moi ! »

« Je t’épouserai dans une prochaine vie »

Malheureusement, Steven n’a jamais pu entendre le « oui » des lèvres de Kenesha. Il n’a pas su remonter à la surface et est décédé. Pour Kenesha, cette demande, c’est la dernière fois qu’elle l’a vu vivant.

Sa compagne lui a adressé sa réponse dans un message touchant : « Tu n’es jamais remonté de ces profondeurs et donc tu n’as jamais pu entendre ma réponse : « oui ! Oui ! Un million de fois oui, je t’épouserai ! » Nous n’avons pas pu nous embrasser et célébrer le début du reste de nos vies ensemble. Le plus jour de nos vies s’est transformé en pire journée au monde, le plus cruel coup du sort que l’on puisse imaginer ».

« Je me réconforterai en pensant à tous ces moments magnifiques que nous avons vécu ensemble ces derniers jours, où nous étions tous les deux tellement heureux et étourdis de plaisir ».

« Je t’épouserai dans une prochaine vie, dans la suivante, dans la suivante, et encore dans la suivante ! Je t’aime tellement et t’aimerai pour toujours », assure la jeune femme.