Elle devient aveugle après une baignade en mer

Une jeune étudiante britannique a perdu la vue après avoir nagé avec ses lentilles de contact dans la Méditerranée.

Cette jeune femme de 19 ans passait des « vacances magnifiques » en famille à Malte. Profitant du soleil et des baignades en mer, elle ne s’imaginait pas un seul instant qu’une bactérie avait infecté sa cornée, et que l’infection qu’elle venait de contracter la rendrait aveugle quelques mois plus tard.

Ce n’est qu’en rentrant à Londres qu’elle a commencé à se plaindre de maux de tête et d’une douleur dans les yeux. « C’est comme si j’avais du métal dans les yeux », explique-t-elle au Metro UK. « Un spécialiste m’a dit d’aller aux urgences quand la douleur se faisait trop forte. J’y suis allée quelques fois mais on m’a à peine examinée, en cinq minutes j’étais renvoyée à la maison », déplore la jeune femme. « Je savais que quelque chose n’allait pas et je n’ai pas reçu l’aide dont j’avais besoin à l’hôpital. »

Dommages irréversibles

Effectivement, ces symptômes se sont aggravés jusqu’au jour où, en se réveillant, elle ne savait tout simplement plus rien voir. « On m’a dit que je ne verrai jamais plus. Un terrible choc. »

Les médecins lui ont finalement diagnostiqué une kératite à acanthamoeba (Ancanthamoeba Keratitis): une rare infection de l’œil pouvant provoquer des effets catastrophiques, en ce compris la perte de la vue.

Les acanthamoeba se trouvent dans l’eau et peuvent endommager la cornée… de manière irréversible. Si les personnes portant des lentilles lorsqu’ils se baignent ou se douchent sont plus susceptibles de contracter cette infection, la bactérie peut toutefois affecter n’importe qui.

Cette jeune femme en a malheureusement été victime. À 19 ans, elle a dû laisser tomber son emploi et ses études pour faire face à ce coup dur. Aujourd’hui quasi aveugle, elle aurait bien besoin d’une transplantation de cornée. D’ici à recevoir cet organe d’un donneur, elle devra suivre un traitement douloureux.