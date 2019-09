Pékin Express : qui a remporté la grande finale ?

View this post on Instagram

Pour des soeurs que tout oppose ! J ajoute un post ou justement nous sommes plus soudée que jamais a présent. Notre force, la famille, le mental.Jai été bouleversée par les images de la finale car les épreuves ont été très dur et j’ai réussi à me dépasser mentalement et physiquement. CEST LA RAISON POUR LAQUELLE je voulais faire #pekinexpress en même temps.Merci à @thierryguillaume et @mfoucard de nous avoir permis de jouer, je vous serais à jamais reconnaissante.Nos parents ont versé des larmes tout au long de l épisode …les gains c était secondaire pour eux.Ils sont fier de leurs filles. Je veux aussi ajouter que durant cette diffusion nous avons eu tout nos fans derrière nous, jai reçu tellement de beaux messages et encore je nai pas pu tout lire…Un grand merci à vous de nous soutenir et d avoir cru en nous ! A présent la vie continue, on laisse la place aux autres. Vive PÉKIN EXPRESS, le jeu qui rend fou les français 🇵🇹😋