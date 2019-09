WTA Osaka – Elise Mertens dans le dernier carré

Elise Mertens s’est qualifiée samedi pour les demi-finales du tournoi WTA d’Osaka, au Japon, une épreuve sur surface dure dont le prize-money est de 823.000 dollars. La Limbourgeoise, 24e joueuse mondiale, a battu en quarts de finale l’Italienne Camila Giorgi (WTA 54), qu’elle rencontrait pour la première fois, en deux sets 6-4, 6-3 et 1h13 de jeu.

La rencontre, prévue vendredi, a été reportée à samedi en raison de la météo. Par conséquent, Elise Mertens jouera deux matches samedi, sa demi-finale étant prévue plus tard dans la journée. La numéro 1 belge affrontera pour une place en finale la Japonaise Naomi Osaka, 4e mondiale et tête de série N.1, qui a éliminé de son côté la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 36) sur un double 6-4.

Mertens n’a pour l’instant affronté Osaka qu’une seule fois sur le circuit. C’était en 2017 à Wuhan et Mertens s’était imposée 6-4, 1-6, 6-4.

Source: Belga