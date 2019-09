Proximus League – L’Union s’impose 1-2 à Westerlo et sauve la première place de Virton

Deux (très) bons matches mais seulement un point sur six. L’Union Saint-Gilloise était au pied du mur, samedi soir au Kuipje de Westerlo, après ses déboires au Beerschot (1-0) et contre Oud Heverlee – Louvain (1-1). Cette victoire, 1-2 (mi-temps: 1-2) était donc impérative, pour aborder malgré tout en bonne position la deuxième partie de la saison 1 de la Proximus League de football (D1B). Elle permet en effet à l’Union de ravir la deuxième place du classement à son adversaire du jour, et de revenir à un point de Virton, qui a battu le Beerschot 3-0. Oud Heverlee – Louvain, le leader par points perdus, auquel Lommel rend visite dimanche (16 heures) sera seul en tête en cas de victoire. Cette rencontre Westerlo – Union était suivie avec le plus grand intérêt à Virton, l’Excel conservant sa première place historique en tête de la série jusqu’à au moins dimanche 18 heures, si les Campinois ne gagnaient pas.

A noter que l’arbitre, Jannick van der Laan, 24 ans, était néerlandais.

Sava Petrov a manqué une occasion énorme en envoyant le ballon de la tête dans les bras du gardien visiteur Adrien Saussez, à la 13e.

Pas grave, puisque moins d’une minute plus tard, Guillaume De Schryver servait Kurt Abrahams qui se jouait brillamment de l’axe central et du gardien unioniste (1-0, 14e).

Il n’a cependant pas fallu longtemps à l’Union pour réagir.

Teddy Teuma botta en effet un coup-franc vers le petit rectangle, où Ismael Kandouss s’éleva au-dessus de la mêlée pour placer un puissant heading hors de portée de Berke Özer (1-1, 15e).

Roman Ferber a donné définitivement l’avantage aux visiteurs en reprenant du… thorax, un centre de Serge Tablekou, lors d’une phase où Teuma avait fait trembler la transversale (1-2, 34e).

L’Union a ensuite été fort bousculée par moments, mais a conservé les précieux trois points jusqu’au bout.

Samedi prochain (17 heures): Union – Virton !

