PGA – European Tour – Pieters meilleur Belge après trois tours au PGA Championship

Thomas Pieters a progressé de trois places et se retouve 42e samedi après le troisième tour du PGA Championship de Golf, épreuve de l’European Tour dotée de 7 millions de dollars qui se dispute sur le parcours de Wentworth à Virginia Water en Angleterre. Le golfeur anversois avait réalisé une excellente entame de troisième journée avec six birdies et un seul bogey sur les 13 premiers tours. Le dernier tiers s’est malheureusement moins bien déroulé avec trois bogey à son actif pour finalement rendre une carte de 70. Il occupe actuellement la 42e place du classement avec 13 coups de retard sur le tandem de tête composé de l’Anglais Danny Wuillett et de l’Espagnol Jon Rahm.

Douzième avant cette troisième journée, Colsaerts a quant à lui perdu beaucoup de terrain. Le Bruxellois de 36 ans a en effet réalisé huit bogey pour deux birdies seulement. Avec ces 78 coups, il est redescendu à la 52e place.

L’exploit du jour est à mettre à l’actif de l’Anglais Ross Fisher qui est parvenu à réussir un albatross en deux coups sur un par 5 long de 476 mètres.

– Classement après le 3e tour (par 72):

1. Jon Rahm (Esp) 201=66-67-68 -15

. Danny Willett (Ang) 201=68-65-68

3. Shubhankar Sharma (Ind) 204=71-67-66

. Justin Rose (Ang) 204=67-68-69

. Christiaan Bezuidenhout (AfS) 204=68-67-69

6. Richie Ramsay (Eco) 206=71-68-67

. Rafael Cabrera Bello (Esp) 206=69-70-67

8. Patrick Reed (USA) 207=70-70-67

9. Francesco Molinari (Ita) 208=69-70-69

. Andrew Johnston (Ang) 208=69-70-69

. Andrew Putnam (USA) 208=71-67-70

. Viktor Hovland (Nor) 208=69-69-70

. Paul Casey (Ang) 208=68-69-71

. Billy Horschel (USA) 208=72-65-71

…

42. Thomas Pieters (Bel) 214=73-71-70

52. Nicolas Colsaerts (Bel) 217=73-66-78

Source: Belga