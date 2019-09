Jos Verlooy champion de Belgique de jumping

Jos Verlooy, champion d’Europe par équipes, est devenu champion de Belgique de sauts d’obstacles à l’issue de la finale samedi à Lanaken. Médaillé de bronze avec Igor à l’Euro de Rotterdam il y a un mois, il s’est en effet imposé avec Varoune, un hongre de 11 ans. Auteur d’un sans faute dans la première manche, il pouvait largement se permettre de renverser une barre dans la seconde, où il était quasiment déjà assuré du titre au départ. Il succède à Dominique Hendrickx au tableau d’honneur national. Niels Bruynseels, vainqueur des deux premières manches du championnat, avait déjà perdu ses illusions après deux fautes d’Ilusionata van’t Meulenhof au premier parcours. Il a finalement terminé neuvième…

Pieter Clemens, seul auteur d’un sans faute avec Icarus lors du second parcours, a ainsi bondi de la sixième à la deuxième place au classement final, où il gagne un rang par rapport à l’an dernier.

Verlooy était en tête après le premier parcours avec 2,23 points, devant Frederic Vernaet (Dieu Merci van T&L) et Gregory Wathelet (Picobello Full House Ter Linden Z) qui en comptaient respectivement 2,39 et 4.00, mais allaient commettre des fautes sur les deux tours de la finale.

Vernaet est au final quatrième et Wathelet cinquième, la troisième place étant revenue à Wilm Vermeir (King Kong d’Avifauna).

La jeune amazone Vicky Van de Poel (Frenchy Vds) qui disputait son premier national seniors est sixième.

« Trois médailles en un mois, c’est pas mal », a commenté en riant le nouveau champion de Belgique Jos Verlooy, « dommage quand même qu’elles ne sont pas toutes les trois en or… »

– Le classement final:

Eindklassement

1. Jos Verlooy (Varoune 6,23 points de pénalité

2. Pieter Clemens (Icarus) 9,10

3. Wilm Vermeir (King Kon d’Avifauna) 10,69

4. Frederic Vernaet (Dieu Merci van T&L) 11,39

5. Gregory Wathelet (Picobello Full House Ter Linden Z) 12,00

6. Vicky Van de Poel (Frenchy VDS) 13,56

7. Zoë Conter (Univers du Vinnebus) 13,57

8. Christophe Vanderhasselt (Identity Vitseroel) 13,77

9. Niels Bruynseels (Ilusionata van ‘t Meulenhof) 18,09

10. Jeroen De Winter (Karmelita van den Dries) 18,88

Source: Belga