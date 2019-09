Euro de volley (m) – La Serbie bat la République tchèque et attend le vainqueur de Belgique-Ukraine

La Serbie (FIVB 10) s’est imposée en trois sets, 31-29, 25-21 et 25-18, contre la République tchèque en huitièmes de finale du Championnat d’Europe messieurs de volley, samedi au Sportpaleis d’Anvers. Les Serbes retrouveront en quarts le vainqueur du duel entre la Belgique et l’Ukraine, prévu à 20h30 sur le parquet de l’enceinte anversoise. Les Serbes, champions d’Europe 2011 et troisièmes en 2017, ont terminé premiers du groupe B grâce à cinq victoires en autant de matches, dont un succès 3-0 contre les Belges.

Les Red Dragons (FIVB 12) auront l’occasion de prendre leur revanche en cas de victoire contre l’Ukraine (FIVB 54). L’équipe de Brecht Van Kerckhove s’est classée deuxième du groupe B alors que les Ukrainiens ont eux pris la troisième place du groupe D, après trois victoires et deux défaites.

Plus tôt dans la journée, l’Allemagne (FIVB 27) a validé son ticket pour les quarts en battant les Pays-Bas (FIVB 15) 3-1 (25-17, 25-22, 30-32, 25-23), à l’instar de la Russie (FIVB 5) grâce à un succès 3-0 (25-16, 25-15, 25-16) contre la Grèce (FIVB 48).

Source: Belga