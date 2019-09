Euro de volley (m) – La Belgique défie l’Ukraine au Sportpaleis samedi soir pour atteindre le top-8 européen

Les Red Dragons (FIVB 12) affrontent ce samedi soir à 20h30, au Sportpaleis d’Anvers, l’Ukraine (FIVB 54) en 8e de finale du Championnat d’Europe messieurs de volley. L’équipe de Brecht Van Kerckhove s’est classée deuxième du groupe B, derrière la Serbie (FIVB 10), contre qui elle a subi sa seule défaite du premier tour (0-3), lors de la dernière journée. Avant cela, les Belges avaient aligné quatre succès de rang. Par trois fois, contre l’Autriche (FIVB 37), l’Espagne (FIVB 35) et la Slovaquie (FIVB 27), les Red Dragons l’ont emporté sans perdre de set. Le match contre l’Allemagne (FIVB 27), vice-championne d’Europe, a été beaucoup plus disputé (3-2).

De leur côté, les Ukrainiens ont pris la troisième place du groupe D, après des victoires sur la Tchéquie (FIVB 30/3-1), le Monténégro (FIVB 39/3-1) et l’Estonie (FIVB 26/3-0). Les Pays-Bas (FIVB 15) et la Pologne (FIVB 4), championne du monde, se sont montrés supérieurs (3-0).

Fin août, les Red Dragons ont rencontré l’Ukraine en finale du tournoi amical de Skopje, en Macédoine. Les Ukrainiens s’étaient imposés 1-3 (22-25, 25-22, 20-25 et 22-25).

En cas de victoire, la Belgique pourrait déjà retrouver la Serbie en quart de finale, mardi. Les Serbes affrontent la Tchéquie samedi à 17h30, toujours au Sportpaleis d’Anvers.

Lors du dernier Euro, la Belgique avait atteint les demi-finales et perdu la petite finale contre la Serbie.

Source: Belga