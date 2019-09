Euro de volley (m) – Grande déception pour Tomas Rousseaux

« C’est une très grande déception », a réagi samedi soir l’ailier Tomas Rousseaux après la défaite de son équipe au Championnat d’Europe messieurs de volley. Au Sportpaleis d’Anvers, les Red Dragons on perdu 3 sets à 2 face à l’équipe ukrainienne. « J’ai vécu des moments plus joyeux. Nous nous attendions vraiment à passer », a déclaré le distributeur. « Ils (les adversaires, NDLR) étaient très forts aujourd’hui et nous n’étions simplement pas assez bons. L’Ukraine a quelques grands joueurs et aujourd’hui ils n’avaient rien à perdre. »

« J’ai moi-même dû lutter avec ma forme physique pendant ce tournoi. Malgré tout, nous pouvons nous retourner sur une bonne phase de groupes, tout le monde peut être d’accord là-dessus. Cette équipe a une nouvelle fois placé le volleyball sur la carte de son propre pays. C’était très bien, mais ça n’a pas suffi. »

Sam Deroo n’a pas nié non plus que les Championnats d’Europe n’ont pas été couronnés de succès pour les Red Dragons. « Nous nous le devons à nous-mêmes. Nous n’étions tout simplement pas assez bons aujourd’hui, juste quand il s’agissait de gagner », a noté le capitaine. « Nous n’avions pas compté là-dessus. On ne devrait pas chercher d’excuses. »

Source: Belga