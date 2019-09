Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Kwispel (réf. 16191)

Je suis un beau Podenco et ceux qui connaissent cette race savent que ce sont des chiens extraordinaires ! Je suis d’une fidélité à toute épreuve, intelligent, amusant, je déborde de joie de vivre et d’énergie. Je suis sociable avec tout le monde et j’ai des tonnes d’amour à donner, un amour inconditionnel pour toute la vie !

Sexe Mâle Age 4,5 ans Race Croisé podenco Taille 55 cm Pelage poils durs Poids 17 kg

Ruben (réf. 15900)

Mon maître m’a abandonné et j’en ai beaucoup souffert. Je ne mangeais plus, je me tenais à l’écart des autres… Heureusement, j’ai pu résider dans une famille d’accueil où j’ai repris du poil de la bête. Je suis à présent redevenu un petit Bodeguero très jouette, joyeux, affectueux et je sais exactement comment vous faire sourire !

Sexe Mâle Age 1,5 an Race Bodeguero Taille 34 cm Pelage Poils courts Poids 5 kg

Fleur (réf. 16436)

J’ai été renversée par une voiture et laissée pour morte au bord de la route. Heureusement, je suis maintenant au refuge et après un séjour à la clinique, je suis bien rétablie, même si je boîte légèrement. On dit de moi que je suis une petite gamine courageuse, adorable et très reconnaissante. Qui va me donner une chance de lui prouver que je suis bourrée de qualités ?

Sexe Femelle Age 8 mois Race Croisé Taille 42 cm Pelage Poils durs Poids 7 kg

Vous êtes intéressé par Kwispel, Ruben, Fleur ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr