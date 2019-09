Une amende de près de 50.000 euros d’amende pour l’Antwerp, Bolat suspendu trois matches

L’Antwerp a été lourdement sanctionné par l’UEFA suite aux comportements de ses supporters en match de barrage retour pour l’Europa League face à l’AZ Alkmaar le 29 août dernier au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Le club anversois a été condamné à près de 50.000 euros d’amende, devra jouer son prochain match européen avec une tribune fermée et, en outre, son gardien Sinan Bolat est suspendu pour trois matches européens. La partie, disputée à Bruxelles, s’était achevée par une défaite 1 à 4 des Anversois, signifiant l’élimination de l’Antwerp, et des incidents avaient éclaté dans les tribunes avec les supporters de l’Antwerp. L’UEFA avait pointé des jets de projectiles dans son rapport ainsi que l’utilisation d’engins pyrotechniques, le déploiement d’une banderole illicite et le blocage des voies d’escaliers. Le rapport mentionnait aussi Sinan Bolat, accusé « d’actes insultants et agressifs » envers le corps arbitral. Le gardien de l’Antwerp a écopé dans la sanction maximale, trois matches.

La partie avait été interrompue par l’arbitre pendant plusieurs minutes en fin de prolongation. L’Antwerp a été condamné à une amende de 46.250 euros précisément et devra jouer son prochain européen à domicile avec une tribune d’au moins 5.000 places fermées.

Parmi les autres clubs sanctionnés, l’Etoile Rouge de Belgrade a écopé d’une amende de 72.000 euros pour des incidents avec ses supporters lors du match retour aussi en barrage contre les Young Boys de Berne.

Autre décision lourde, celle infligée au club allemand de Francfort condamné à payer une amende de 44.000 euros et qui voit deux de ses joueurs, Ante Rebic et Bruno Hübner suspendus respectivement pour 5 et 2 matches européens. Des incidents avaient émaillé son match de barrage retour contre Strasbourg.

Source: Belga