Laver Cup – L’Europe mène 3 à 1 à l’issue de la première journée

L’Europe mène 3 victoires à une face aux Etats-Unis à l’issue de la première journée de la Laver Cup, une compétition de tennis entre une équipe européenne et une équipe mondiale, vendredi à Genève, en Suisse. L’Autrichien Dominic Thiem, 5e joueur du monde, avait offert le premier point à l’équipe d’Europe en battant le Canadien Denis Shapovalov (ATP 33) 6-4, 5-7 et 13/11 dans le super jeu décisif.

Le second match a vu les Etats-Unis égaliser grâce à Jack Sock (ATP 210) qui a battu l’Italien Fabio Fognini, 11e mondial, 6-1, 7-6 (7/3).

Le Grec Stefaos Tsitsipas, 7e mondial, avait écarté ensuite l’Américain Taylor Fritz (ATP 30) 6-2, 1-6 et 10/7 au super jeu décisif.

Enfin le double opposant le Suisse Roger Federer et l’Allemand Alexander Zverev à Denis Shapovalov et Jack Sock a tourné là encor à l’avantage des Européens 6-3, 7-5.

Trois simples et un double sont au programme de chacune des deux autres journées, samedi et dimanche.

C’est la 3e édition de la Laver Cup. Les Européens avaient remporté les deux premières, disputée à Prague et Chicago.

