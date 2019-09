Le plastique pas fantastique

L’exposition internationale itinérante Ocean Plastics Lab, qui explique comment nous devons lutter contre le plastique dans les océans, s’est installée au Kanal-Centre Pompidou à Bruxelles jusqu’au 30 septembre.

L’exposition thématique Ocean Plastics Lab a déjà pu être visitée à Turin, Paris, Washington D.C., Ottawa, Berlin et Lisbonne. C’est une initiative du ministère allemand pour l’enseignement et la recherche, avec le soutien du directorat-général pour la recherche et l’innovation, et sous la direction du Consortium allemand pour la recherche marine.

Ocean Plastics Lab est créée à partir de quatre conteneurs maritimes. À l’intérieur, l’exposition présente l’état actuel de la recherche sur la pollution marine et montre aux visiteurs comment la science peut aider à comprendre et à lutter contre le plastique dans les océans.

Des installations interactives permettent aux visiteurs de prendre part au dialogue sur la pollution de plastique dans les océans. L’exposition explique également comment le plastique peut être recyclé pour avoir une deuxième vie.

Pour sa deuxième visite à Bruxelles, une station de recyclage pour le bricolage a été ajoutée à l’exposition. Les visiteurs pourront amener leurs propres déchets plastiques pour les recycler.