Des milliers à regarder Netflix grâce au compte de leurs ex

Des milliers de personnes se connectent à des services de streaming TV tels que Netflix en utilisant les codes de leur ancien partenaire une fois les relations terminées, a révélé une étude.

Près de 5% des utilisateurs de Netflix, Amazon et Now TV regardent en effet de cette manière des films, des séries ou d’autres émissions, alors que 42% ont accès à ces services via le compte d’un tiers, d’après une étude de la société de relations publiques et de marketing Edelman.

« Il n’est pas étonnant que 42% des personnes interrogées déclarent avoir un abonnement alors qu’elles utilisent les codes de connexion de quelqu’un d’autre », a expliqué Ed Williams, le patron d’Edelman UK, lors de la convention de la Royal Television Society à Cambridge.

D’après le Daily Mail, il a d’ailleurs ajouté qu’il participait également à cette pratique puisqu’il permettait à l’ancienne gardienne de son fils de regarder Netflix avec son compte après son retour en Australie, son pays natal.