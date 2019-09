Washington accuse le gouvernement afghan de laxisme et suspend des aides directes

Les Etats-Unis ont accusé jeudi le gouvernement afghan de laxisme et d’inefficacité dans la lutte contre la corruption et annoncé le retrait de plus de 160 millions de dollars d’aide directe, à moins de dix jours de l’élection présidentielle en Afghanistan. Il s’agit d’un camouflet pour le président Ashraf Ghani, candidat à sa réélection le 28 septembre, qui s’était montré très critique à l’égard de l’accord de paix négocié entre Washington et les talibans avant que Donald Trump ne mette fin aux pourparlers.

« Nous voulons que les fonds d’assistance que nous fournissons à l’Afghanistan servent les intérêts de tous les citoyens afghans », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo dans un communiqué. « Les dirigeants afghans qui ne remplissent pas ces critères » de lutte contre la corruption « doivent rendre des comptes », a-t-il insisté.

« En raison d’actes identifiés de mauvaise gestion de la part du gouvernement afghan en matière financière et de corruption, le gouvernement américain retire quelque 100 millions de dollars destinés à un vaste projet d’infrastructures énergétiques », a-t-il ajouté, tout en précisant que les travaux iraient malgré tout de l’avant mais grâce à des financements qui ne passeront pas par les autorités de Kaboul. Il a dénoncé « l’incapacité du gouvernement afghan à utiliser de manière transparente l’argent public américain ».

Par ailleurs, Mike Pompeo a suspendu 60 millions de dollars d’aide supplémentaire en mettant en cause « l’absence de transparence autour des décisions » de l’autorité nationale afghane chargée de centraliser les achats publics.

Enfin, « nous avons aussi conclu que la Commission d’évaluation et de supervision du gouvernement afghan était incapable d’être un partenaire dans l’effort international pour bâtir un meilleur avenir pour les Afghans », a encore accusé le secrétaire d’Etat américain. « Nous allons cesser de financer cette entité à la fin de cette année ».

source: Belga