Un nouveau trophée Yachine attribué au meilleur gardien de la saison

A partir de cette année, le meilleur gardien de la saison sera également récompensé lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Le lauréat recevra le Trophée Yachine, du nom mythique gardien soviétique. C’est ce que France Football, le magazine qui organise l’événement, a annoncé jeudi. L’an passé, le Ballon d’Or féminin et le Trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans avaient été attribués pour la première fois. Les organisateurs ajoutent donc un nouveau prix, destiné à récompenser le meilleur gardien de la saison.

Lauréat en 1963, Lev Yachine est le seul gardien à avoir reçu le Ballon d’Or, qui a généralement couronné des joueurs à vocation offensive. Les Italiens Dino Zoff (2e en 1973) et Gianluigi Buffon (2e en 2006) ont été les plus proches d’imiter Yachine. Le Tchécoslovaque Ivo Viktor (1976) et les Allemands Oliver Kahn (2001 et 2002) et Manuel Neuer (2014) sont montés sur la troisième marche du podium.

Une liste de dix nommés sera révélée le 21 octobre par France Football, en même temps que les candidats aux autres prix. Il y aura 30 nommés pour le Ballon d’Or masculin, 20 pour le Ballon d’Or féminin et 10 pour le Trophée Kopa.

Les jurys (180 journalistes du monde entier pour les prix masculins, 50 journalistes spécialisés pour le football féminin) pourront alors voter. Les vainqueurs seront connus le 2 décembre lors d’une soirée organisée au Théâtre du Châtelet à Paris.

L’an passé, le Croate Luka Modric (Ballon d’Or), le Français Kylian Mbappé (Trophée Kopa) et la Norvégienne Ada Hegerberg (Ballon d’Or féminin) avaient été récompensés.

Source: Belga