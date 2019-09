Tour de Slovaquie: la 2e étape pour Eduard Grosu (Delko Marseille) devant Yves Lampaert, nouveau leader

Le Roumain Eduard Grosu (Delko Marseille) a remporté la 2e étape du Tour de Slovaquie, disputée entre Bardejov et Ruzomberok sur 226,6km, devançant Yves Lampaert sur la ligne, 2e et nouveau leader, et le Français Arnaud Démarre (Groupama-FDJ), 3e. Eduard Grosu, 27 ans, a profité d’une légère montée dans le final et d’un passage technique pour fausser compagnie au peloton qui préparait le sprint. Il décroche la 16e victoire de sa carrière, la 4e de sa saison après deux étapes au Tour de Quinghai Lake et le Tour du Limbourg début juin. Le Slovaque Erik Baska (Bora-Hansgrohe) est 4e de l’étape. Yves Lampaert a grappillé six secondes de bonifications pour endosser le maillot de leader au général.

Mercredi, la journée avait été coupée en deux avec une étape en ligne le matin remportée par le Norvégien Alexander Kristoff (EAU Team Emirates) et un contre-la-montre l’après-midi gagné par le Suisse Stefen Küng (Groupama-FDJ) avec trois secondes d’avance sur Yves Lampaert. Le coureur de Deceuninck-Quick Step avait été quelques heures porteur du maillot de leader au classement général avant que le jury prenne la décision de classer tous les coureurs de l’étape en ligne dans le même temps que Kristoff. Une chute dans le final avait en effet éparpillé le peloton. Le coureur de Deceuninck-Quick Step devrait cette fois conserver sa tunique.

La troisième étape reliera Ruzomberok à Hlohovec sur 200,6 km vendredi. Le Tour de Slovaquie s’achève samedi par un dernier tronçon entre Hlohovec et Senica sur 142,1 km.

Source: Belga