Sans solution politique, la Porte d’Ulysse à Haren fermera dimanche matin

Sans solution politique, la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés sera contrainte de fermer la Porte d’Ulysse à Haren dimanche matin. « On doit rendre le bâtiment le 30 septembre. Mais il nous faut une dizaine de jours pour déménager. On espère encore qu’on nous permettra de rester quelques jours de plus, jusqu’à ce qu’un autre bâtiment soit trouvé », indique jeudi le porte-parole de la Plateforme, Mehdi Kassou. Plus de 350 migrants risquent de rejoindre les centaines d’autres qui dorment dehors chaque nuit. « On a des échéances logistiques, notamment pour le démontage des douches qui sont installées dans des conteneurs. C’est du convoi exceptionnel, on ne peut pas improviser », rappelle Mehdi Kassou.

« Les citoyens hébergeurs accueillent déjà 200 personnes chaque nuit. Je sais que certains se mobiliseront encore plus si la Porte d’Ulysse est fermée. Mais nous ne lancerons pas d’appel pour les relancer. La responsabilité est politique », poursuit-il.

Interrogé lundi au Parlement bruxellois, Alain Maron (Ecolo), l’un des ministres en charge de la Santé et de l’Action sociale, a reconnu qu’aucune solution n’avait encore été trouvée. Mais « nous n’imaginons pas ne pas en trouver », a-t-il ajouté. Selon le ministre, son cabinet et celui du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort « ne ménagent pas leurs efforts pour essayer de trouver des solutions. Je ne peux que constater que ces dernières n’ont pas été trouvées antérieurement et que c’est maintenant, juste avant l’échéance, qu’il faut le faire. Des contacts ont été pris avec tous les opérateurs régionaux, les autorités locales – directement ou indirectement -, des opérateurs privés et d’autres opérateurs publics – y compris fédéraux – pour essayer de trouver des bâtiments pour les semaines qui viennent ou plus structurellement. »

Depuis plus d’un an, le centre d’hébergement pour migrants géré par la Plateforme citoyenne avec Médecins du Monde et la Ville de Bruxelles est installé sur le site « Blue Star » à Haren, grâce à une convention d’occupation précaire. Mais citydev.brussels, à qui appartiennent les lieux, doit y aménager la future école régionale des métiers de la sécurité.

Le nouveau gouvernement bruxellois s’est accordé pour pérenniser le financement de la Porte d’Ulysse et veut pousser le gouvernement fédéral à ériger un véritable centre d’accueil et d’orientation pour les migrants qui n’ont pas, ou pas encore, demandé de protection internationale à la Belgique.

Source: Belga