Le Club Bruges peut plonger Anderlecht un peu plus dans la crise

Le ‘topper’ entre le Club Bruges et Anderlecht, dimanche à 18h, sera l’affiche de la 8e journée de la Jupiler Pro League, dont le coup d’envoi sera donné vendredi (20h30) par Courtrai/Malines. Le stade Jan Breydel sera le théâtre du duel toujours très attendu entre Blauw-zwart et Mauve et Blanc. Les Brugeois partiront largement avec les faveurs des pronostics. Toujours invaincus cette saison (4 victoires et 2 partages), les Brugeois n’ont, semble-t-il, pas eu besoin d’une longue adaptation aux méthodes et au système de Philippe Clement.

Tout l’inverse d’Anderlecht, où les débuts de Vincent Kompany comme joueur-manager sont bien plus compliqués que prévu. Résultat, si les Brugeois sont deuxièmes au classement avec 14 points, en ayant disputé une rencontre de moins que le Standard (15), Anderlecht pointe à une décevante 13e position avec seulement 5 unités.

En football, cependant, rien n’est joué d’avance. Dos au mur, les Anderlechtois avaient arraché leur seule victoire de la saison contre le Standard (1-0). De plus, les Brugeois restent sur deux partages de rang à domicile (0-0 contre Eupen et 1-1 contre Genk). Ajoutez à cela que le Club a joué en Ligue des Champions cette semaine alors qu’Anderlecht aura pu se concentrer pleinement sur cette rencontre. Reste que la pression sera sans doute plus du côté des Anderlechtois, déjà relégués à 6 longueurs du top-6 alors qu’ils ne comptent que 3 unités de plus que la lanterne rouge Waasland-Beveren.

Ce match sera précédé par Standard/Eupen (14h30). Les Liégeois ont l’occasion de mettre la pression sur leurs rivaux brugeois. Avec trois victoires en trois matchs, 10 buts marqués et 2 encaissés, les ‘Rouches’ se sont montrés intraitables à domicile jusqu’ici. Alors qu’Eupen (3 points) attend toujours sa première victoire de la saison. Mais Michel Preud’homme aura certainement mis en garde ses troupes en leur rappelant que les ‘Pandas’ ont tenu en échec Bruges.

Reste à voir comment les Liégeois, qui jouent jeudi en Europa League, auront digéré leurs efforts européens. Un raisonnement qui vaut aussi pour La Gantoise, l’équipe en forme du moment. Les Buffalo’s (4e, 13 points) ont aligné trois succès de rang. Ils rendent visite dimanche (20h00) à Zulte Waregem (8e, 11 points).

La journée s’ouvrira vendredi par le match entre Courtrai (11e, 8 points) et Malines (7e, 11 points), deux équipes qui n’ont pris qu’un seul point lors des trois dernières journées après un début de saison intéressant.

Samedi, à 18h00, Charleroi (6e, 11 points) devra confirmer sa bonne santé. Les Zèbres restent sur deux victoires consécutives, à Waasland-Beveren (0-4) et contre Genk (2-1). Ils auront face à eux Saint-Trond (12e, 8 points).

A 20h00, l’Antwerp (5e, 12 points) recevra le Cercle Bruges (14e, 3 points). L’Antwerp, auteur d’une fin de mercato impressionnante, a confirmé ses ambitions la semaine passée à Anderlecht (1-2). Dans le même temps, Mouscron (3e, 14 points), la surprise de ce début de saison aura l’occasion de s’installer provisoirement en tête de la Jupiler Pro League. Les ‘Hurlus’ se déplacent chez la lanterne rouge, Waasland-Beveren.

A 20h30, Genk (9e, 10 points) tentera d’oublier ses débuts cauchemardesques en Ligue des Champions face à Ostende (10e, 10 points).

