La Région-capitale reçoit F. Tshisekedi et souhaite relancer sa coopération avec Kinshasa

Le président de la République Démocratique du Congo, Felix Tshisekedi, en visite officielle en Belgique, depuis lundi, a été reçu jeudi après-midi au siège du gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale par le ministre-président Rudi Vervoort, et le nouveau ministre régional des Relations internationales et du Commerce extérieur, Pascal Smet. Selon M. Smet, un des objectifs de la rencontre qui a duré un peu plus d’une demi heure était, dans le chef de autorités bruxelloises, de poser les jalons d’une relance de l’accord de coopération qui lie la capitale de la Belgique et son homologue congolaise Kinshasa.

« Ce type de rencontre protocolaire revêt une saveur particulière quand on sait le rôle que joue la communauté congolaise à Bruxelles. Nos destins sont liés de manière indéfectible. Même lorsque les relations sont plus difficiles, il y a toujours une dimension émotionnelle forte », a commenté de son côté Rudi Vervoort.

La prise de contact du jour a été grandement facilitée par le fait que M. Tshisekedi connaît la capitale belge, et même le fief du ministre-président Rudi Vervoort, Evere, où il a vécu durant quelques années.

Pour la Région bruxelloise, il s’agit de la première visite officielle d’un chef d’Etat étranger depuis une vingtaine d’années.

Sur le plan économique, le Congo est le plus gros client africain de la Région de Bruxelles-Capitale. L’an dernier, la Région-capitale belge a exporté vers ce pays pour 35,8 millions d’euros de marchandises, en hausse de 11% par rapport à 2017. Les trois principaux secteurs d’exportation de Bruxelles vers le Congo sont la chimie, l’électronique et le textile.

L’accord de coopération que Bruxelles souhaite relancer avec Kinshasa porte quant à lui sur l’environnement, le renforcement des capacités administratives et institutionnelles, l’informatique, la culture et le genre.

En 2016, il avait ainsi permis la mise en service, à Kinshasa, d’un « digitruck ». Il s’agit d’un local informatique mobile, équipé de 20 ordinateurs connectés à Internet, d’un écran LED et d’une imprimante. Alimenté en électricité par des panneaux solaires, il était destiné à contribuer à la réduction de la fracture numérique en organisant des cours en informatique pour des publics ciblés (e. a. des élèves et étudiants d’écoles primaires et secondaires, des associations de filles et de femmes, des associations locales et des ONG ainsi que le personnel provincial de Kinshasa).

Un autre projet concret lancé il y a trois ans: la coordination par le Centre de l’Informatique de la Région bruxelloise de l’installation d’un réseau wifi dans deux écoles kinoises où l’on enseigne l’informatique et l’électromécanique.

