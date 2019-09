« Il n’y aura pas de déclaration de septembre ce lundi »

« Un State of the Union peut uniquement avoir lieu lorsqu’on a un gouvernement », a souligné lundi le président de la Chambre, Patrick Dewael (Open Vld) dans l’émission Villa Politica (VRT), se disant quasi sûr que les discussions entre les partis autour de la table en Flandre n’auront pas abouti d’ici lundi. La déclaration de septembre, « l’Etat de l’Union » de la Flandre, se tient habituellement le quatrième lundi du neuvième mois de l’année. Les négociations entre la N-VA, le CD&V et l’Open Vld sont toutefois toujours en cours au nord du pays et l’incertitude règne quant à la possibilité qu’elles aboutissent d’ici le 23.

« En ce qui me concerne, je préfère qu’elles se concluent le plus rapidement possible. Et le même raisonnement vaut pour le fédéral. Ce n’est d’ailleurs pas une bonne chose que les négociations n’aient toujours pas débuté à ce niveau. On a vraisemblablement choisi d’avoir d’abord des exécutifs dans les régions, c’est presque une construction confédérale d’un gouvernement fédéral », a-t-il commenté.

Le libéral flamand a encore estimé que la N-VA et le PS devaient constituer le coeur d’un nouveau gouvernement fédéral. « Il faut faire une tentative sérieuse pour que le PS et la N-VA, mais aussi d’autres partis, négocient. Je pense que les esprits sont mûrs pour cela et j’espère que les véritables négociations commenceront une fois qu’un gouvernement flamand sera mis sur pied », a-t-il conclu.

