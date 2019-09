Europa League – Le Standard s’impose sans briller contre le Vitoria SC

Le Standard n’aura pas été étincelant mais a quand même battu le Vitoria SC (2-0) pour son premier match de groupe en Europa League. Les Liégeois se sont imposés grâce à un goal contre son camp du capitaine portugais Florent Hanin (66e) et une réalisation de Paul-José Mpoku (90e+1). Après un round d’observation de plusieurs minutes, Lucas Evangelista a été le premier à tenter sa chance mais la frappe du Brésilien n’a pas inquiété Vanja Milinkovic-Savic, dont c’était la première apparition sous le maillot liégeois (21e). Le Standard a ensuite hérité d’un bon coup franc à la suite d’une faute sur Samuel Bastien mais Anthony Limbombe a vu son envoi passer au-dessus (24e). Rochinha, passé un an et demi à Liège sans jamais percer, a lui aussi loupé un coup franc pourtant bien placé (36e). Il aura fallu attendre le début du temps additionnel pour voir Evangelista, d’une tête, cadrer le premier tir de la partie (45e+1), sans danger pour Milinkovic-Savic.

C’est encore Guimaraes, porté par 300 supporters, qui a mis le nez à la porte en premier dans le second acte. Un tir puissant de Denis-Will Poha a obligé le gardien liégeois à s’y prendre à deux fois pour capter le cuir (50e). Incapable de maîtriser un tir de Poha, Milinkovic-Savic a dû se racheter en repoussant, à bout portant, une reprise de Davidson (56e).

Jusque-là inoffensif, le Standard a débloqué la rencontre sur un coup du sort. Un centre de Mergim Vojvoda venu de la droite a terminé sa course dans les filets portugais, dévié par l’infortuné Florent Hanin (1-0, 66e).

Une belle ouverture de Mehdi Carcela a permis à Bastien de s’offrir une fenêtre de tir mais le portier des ‘Conquistadores’ veillait au grain (73e). Le Standard a ensuite vu Merveille Bokadi effectuer un retour salvateur alors que Bruno Duarte s’apprêtait à tirer dans le petit rectangle (76e) et Milinkovic-Savic dévier une reprise de la tête de Tapsoba (78e).

La fin de match a vu Zinho Vanheusden, monté au jeu pour sécuriser l’axe de la défense, faire son retour à la compétition après une blessure au genou. A l’affut d’une erreur défensive, Paul-José Mpoku, jusqu’au-boutiste, s’est présenté seul devant le gardien pour donner au score son allure définitive (2-0, 90e+1).

L’autre match du groupe F opposait Francfort, demi-finaliste la saison dernière, à Arsenal, finaliste. Les Anglais se sont imposés 0-3 grâce à des buts de Joseph Willock, Bukayo Sako (85e) et Aubameyang (87e).

Le Standard devra ensuite se déplacer à Arsenal (03/10) et à Francfort (24/10) lors des deux prochaines journées.

Source: Belga