Europa League – Ivo Vieira regrette le manque de réalisme de son équipe contre le Standard

Ivo Vieira, entraîneur du Vitoria SC, s’est montré davantage insatisfait que frustré après la défaite de son club contre le Standard (2-0) jeudi soir lors de la première journée du groupe F de l’Europa League. « Je ne pas satisfait du résultat. Nous n’avons pas été efficaces devant le but et c’est ce qui nous a coûté la défaite », a expliqué le coach portugais en conférence de presse. Le club de Guimaraes a pourtant réalisé une partie aboutie en tirant neuf fois au but, dont six cadrés, soit trois fois plus que les Liégeois. « L’équipe a eu un comportement excellent. Nous avons disputé un bon match et, à un certain moment, nous avons même bien contrôlé les actions. Nous devons encore grandir et mieux nous préparer afin de signer des résultats dans cette compétition », a analysé l’entraîneur des ‘Conquistadores’.

« Nous avons essayé de gagner car c’était notre volonté première. Alors oui nous avons eu la possession (56%, ndlr) et davantage de tirs mais nous sommes restés muets devant le but. Notre adversaire avait davantage d’expérience. Je suis fier de mes joueurs et j’endosse la responsabilité de cette défaite », a ponctué Ivo Vieira.

Le Vitoria Sport Clube accueillera le 3 octobre, lors de la 2e journée, l’Eintracht Francfort, battu 0-3 par Arsenal jeudi soir.

Source: Belga