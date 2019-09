Crise en Algérie – Le patron du FLN Mohamed Djemai en détention préventive

Mohamed Djemai, député et chef du Front de libération nationale (FLN), parti de l’ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika, a été placé jeudi en détention préventive à Alger, ont annoncé plusieurs médias, dont la radio publique. Selon plusieurs médias, M. Djemai a été inculpé par le parquet d’Alger pour « menaces » et « destruction de documents officiels », et placé en détention préventive à la prison d’El Harrach, dans la banlieue d’Alger.

Début septembre, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a demandé à l’Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, de lever l’immunité parlementaire du député.

Mohamed Djemai, un homme d’affaires âgé de 50 ans, a été élu secrétaire général du FLN le 30 avril, près d’un mois après la démission d’Abdelaziz Bouteflika le 2 avril.

Un mouvement de contestation inédit, débuté le 22 février, a contraint M. Bouteflika à renoncer à se présenter à un 5e mandat, puis à démissionner le 2 avril après deux décennies au pouvoir.

Depuis, la justice a ouvert une série d’enquêtes sur des faits présumés de corruption visant d’ex-hauts responsables politiques et des hommes d’affaires accusés d’avoir profité de leurs liens privilégiés avec l’entourage de M. Bouteflika.

L’ancien secrétaire général du FLN Djamel Ould Abbes (écarté du parti fin 2018), et les actuels secrétaires généraux du Rassemblement national démocratique, du Mouvement populaire algérien, ainsi que du parti islamiste TAJ ont eux aussi été placés en détention préventive ces dernières semaines.

source: Belga