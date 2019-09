Christie’s France s’associe à deux experts bruxellois pour ses enchères BD

La filiale française de la maison de ventes Christie’s s’est associée avec les experts et galeristes bruxellois Alain Huberty et Marc Breyne pour organiser ses enchères liées à la bande dessinée. La prochaine vente au calendrier est programmée le 20 novembre à Paris. Quelque 300 planches originales, dessins, illustrations et œuvres réalisés par les maîtres du Neuvième Art, dont l’estimation cumulée est portée à 3 millions d’euros, passeront sous le marteau.

« Parcourant l’histoire de la bande dessinée, la vente retrace en images les grandes périodes de cette discipline à travers une sélection de pièces iconiques: des auteurs classiques belges tels qu’Hergé, Raymond Macherot, Jacques Martin, Willy Vandersteen, Peyo, André Franquin, Jean Roba, Morris en passant par les figures de proue des magazines Pilote, (A Suivre) et Métal Hurlant représentés par Jacques Tardi, Didier Comès, Hugo Pratt, François Schuiten, Moebius, Enki Bilal, jusqu’aux auteurs contemporains comme Nicolas de Crécy, Frederik Peeters ou encore Midam », situent les organisateurs.

Parmi les lots phares figure une planche d’Hergé mettant en scène Tintin et Milou, en train de ravir le sceptre d’Ottokar aux mains des malfrats. Publiée en 1938, cette encre de Chine conservée en collection privée est estimée à quelque 300.000 euros.

« Le département des livres chez Christie’s France s’est ouvert à la BD en 2014. Les spécialistes de la maison travaillaient alors avec des experts extérieurs. Christie’s a choisi Alain Huberty et Marc Breyne car ils ont une très bonne expertise et connaissance de ce marché », explique Julien Pradels, directeur général de Christie’s France.

Chez Christie’s, les ventes consacrées à la bande dessinée ne se font qu’en France et le contenu se concentre donc logiquement sur la BD européenne, poursuit M. Pradels.

Spécialisée depuis plus de 25 ans dans les originaux de bande dessinée, la galerie Huberty & Breyne, anciennement « Petits Papiers », a inauguré en 2012 un espace d’exposition dans le quartier du Sablon à Bruxelles. Une seconde galerie sise rue Saint-Honoré à Paris a ouvert ses portes en 2008.

Source: Belga