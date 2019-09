Un homme de 70 ans risque la prison pour avoir traîné son chien derrière sa voiture

Dans le petit village de Roye, en Haute-Saône, des voisins ont filmé une camionnette blanche qui avançait en traînant un chien attaché à l’arrière du véhicule. L’animal a été sauvé et le propriétaire sera jugé.

Ce lundi soir, en France, les habitants du village de Roye ont assisté à une scène hallucinante. L’un de leur voisin, âgé de 70 ans, n’avait rien trouvé de mieux à faire que d’attacher son chien à l’arrière de sa camionnette blanche et de traîner l’animal sur près d’un kilomètre.

« Il y avait énormément de sang sur la route »

Interpellé par cet acte cruel et violent, le voisinage est intervenu et a appelé la gendarmerie. « On a hurlé et couru. Il y avait énormément de sang sur la route. Lorsque nous sommes arrivés, le chien était encore attaché à la voiture, mais cet ignoble personnage était rentré dans sa cour », a raconté une voisine.

[MALTRAITANCE ANIMAL A ROYE]Vous êtes très nombreux à manifester votre souhait de récupérer "Cheyenne", victime… Posted by Gendarmerie de la Haute-Saône on Wednesday, September 18, 2019

La chienne, appelée Cheyene, présentait des blessures à la mâchoire, à la hanche et aux pattes. Elle a été saisie par la gendarmerie et placée à la SPA de Vesoul où elle est actuellement en train d’être soignée. La gendarmerie de la Haute-Saône a indiqué ce mercredi qu’elle était hors de danger.

[JE M’APPELLE CHEYENNE ET HIER SOIR J’AI VÉCU L’HORREUR À ROYE (70) 😢]Je suis une chienne bien connue dans le village… Posted by Solidarité Animaux 70 on Tuesday, September 17, 2019

Une plainte pour cruauté animale

Rapidement, plusieurs associations françaises de défense des animaux se sont emparées de l’affaire. L’association Défense Animale Belfort a porté plainte pour sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique. Le propriétaire de Cheyenne, un homme de 70 ans, risque ainsi deux ans de prison ferme, 30.000 € d’amende et l’interdiction à vie de détenir un animal domestique.

Une pétition pour demander justice

L’association a également lancé une pétition en ligne. Adressée au procureur de la République de Vesoul, elle demande que justice soit rendue et que « cet acte barbare, banalisé par son auteur, ne reste pas impuni ». En à peine quelques jours, la pétition en ligne a récolté plus de 75.000 signatures.