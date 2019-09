Circuit rando : Han-sur-Lesse, en marchant ou en courant

Le village de Han-sur-Lesse attire nombre de visiteurs pour sa grotte et son parc animalier. C’est également un bon point de départ pour les randonneurs.

Distance: 15 km



Dénivelé: 325m D+



Durée: 3 heures



Niveau de difficulté: 2/5

A voir sur le chemin : Peu avant le troisième kilomètre, juste après une côte, on arrive sur une praire calcaire d’où s’offre un beau panorama sur la vallée. Le site est parfait pour reprendre son souffle.

Bon à savoir : Cet itinéraire a été conçu comme un parcours de trail. Il comporte quelques belles montées et descentes qui raviront les amateurs de course à pied. Des balises « trails en Famenne » (bleues pour ce circuit) permettent de suivre l’itinéraire assez facilement. Attention toutefois, certaines balises peuvent être manquantes.

Le parcours : De l’église au centre du village de Han-Sur-Lesse, se diriger vers le domaine de Grottes de Han. On les laisse ensuite sur la droite, pour sortir du village. Une fois la rivière franchie, tournez à gauche, avant de plonger dans les sous-bois à nouveau sur la gauche. Le sentier serpente ensuite entre les buissons et bordures de champs, avant de remonter vers une pelouse calcaire.

Une fois arrivés sur le plateau, on se promène au milieu des champs. Le retour dans un bois de feuillus marque le début de la redescente vers la Lesse. Une fois en bas, on dépasse un mémorial érigé en souvenir des aviateurs tués pendant la Seconde Guerre mondiale. On laisse ensuite sur la droite un premier chemin qui nous ramènera plus tard vers Han-sur-Lesse, avant de prendre le second, pour une nouvelle montée à travers les arbres. On sommet, on peut deviner quelques jolis paysages à travers les arbres.

Après un nouveau passage entre les champs, on repique fortement à gauche pour s’engager dans une descente assez raide, avec de nombreux cailloux affleurant. Les traileurs devront y être particulièrement prudents. On sort ensuite des arbres, et il n’y a plus qu’à se laisser porter pour quelques kilomètres faciles jusqu’à Han-sur-Lesse.

S’y rendre : De Bruxelles, rejoindre la gare de Jemelle avec le train pour Luxembourg. De là, le bus 29 direction Epraves amène à Han-Sur-Lesse.