Ces aînés dispensent des leçons de vie aux jeunes générations

Depuis leur maison de retraite dans le Missouri, aux États-Unis, ces résidents adressent leurs conseils, après tant d’années vécues sur cette terre, aux jeunes générations.

Qui aurait cru que les réseaux sociaux pourraient servir de pont entre les générations ? C’est pourtant l’immense challenge que le centre de soins Saint Clair a brillamment relevé, en proposant à ses résidents de partager leurs leçons de vie avec les jeunes.

Ainsi, voilà trois semaines que cette résidence américaine publie ses « conseils du jour » via Facebook. Les résidents sont photographiés avec un tableau sur lequel sont indiqués leur nom, âge, et conseil destiné à la jeune génération. Une initiative adorable, pleine de sens et émouvante.

« Ne t’arrête jamais d’aimer »

« Sois bon. Tends ta main à ceux qui sont dans le besoin », nous dit Laurine, 86 ans. « Garde l’esprit ouvert ! Tu ne sais jamais ce que te réserve l’avenir ! », nous souffle Bob, 80 ans. « Ralentis ! Tu n’as pas besoin d’être toujours aussi pressé », conseille Edna, 81 ans. « Aies une bonne instruction. Reste en dehors des ennuis. Ne laisse pas les petites choses de la vie se mettre sur le chemin de ton bonheur. Et fais preuve de bon sens », insiste Rosemary 85 ans.

L’un d’entre eux est devenu particulièrement viral. À 91 ans, Bob nous recommande ceci : « Trouve quelqu’un à aimer, et ne t’arrêtes jamais de le faire ». Un conseil partagé… 130.000 fois ! Le centre a même lancé un mug et des sweat « Be like Bob », afin de récolter des fonds pour la résidence.