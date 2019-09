Safe Bike Home veut « transporter des voitures à vélo »

« Le Futur est à nous » est coordonné par la Fondation Roi Baudouin qui accompagne de jeunes créatifs dans le développement de leur projet pour Bruxelles. Chaque semaine, Metro vous présente l’un des participants.

Permettre à des automobilistes de rallier leur domicile sans conduire, sans appeler un taxi, sans prendre un transport en commun ou faire appel à 2ème chauffeur, c’est bientôt possible ! C’est en tout cas le projet d’Antoine Struelens et de son associé, qui ont mis au point un ingénieux système de raccompagnement grâce à des vélos pliables électriques.

Qui se cache derrière le projet Safe Bike Home ?

L’équipe Safe Bike Home est composée d’Anthony Juhel (gérant du foodtruck Aor Thai Cuisine et ayant une expérience dans l’horeca et dans l’évènementiel) et d’Antoine Struelens (urbaniste et vélentrepreneur, notamment cofondateur de la coopérative de livraison à vélo Molenbike).

En quoi consiste votre projet ?

Safe Bike Home est un service qui raccompagne les automobilistes et leur voiture à l’aide de vélos pliables à assistance électrique.

Le client est raccompagné par un voituriste-cycliste qui arrive sur les lieux à vélo pliable électrique, met la « bécane » dans le coffre du bolide, conduit la personne chez elle et repart à vélo dès que le client et sa voiture sont arrivés à destination sans encombres. Sécurité routière, mobilité et emploi se combinent.

Le projet s’inspire des Responsible Young Drivers, mais veut convaincre davantage de Bruxellois et d’habitants de la périphérie proche en proposant une empreinte carbone moindre et une structure simplifiée: pas de deuxième voiture balai, ni de deuxième chauffeur.

Votre projet peut-il améliorer la vie de tous les Bruxellois ?

Safe Bike Home cible principalement la population active disposant d’une voiture et consommant parfois de l’alcool. Il s’agit d’un bon nombre Bruxellois et de navetteurs, mais notre service permettra également d’améliorer la sécurité routière, de réduire les trajets en voiture et de créer des emplois locaux, non délocalisables et correctement rémunérés. Pour ce faire, nous cherchons un premier partenariat avec une entreprise organisatrice d’évènements pour tester notre offre.