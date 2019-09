À 30 ans et enceinte, elle décède d’un AVC le jour de son mariage

Cela devait être l’un des plus beaux jours de sa vie. Malheureusement, le mariage de Jessica Guedes s’est transformé en véritable cauchemar. Cette jeune Brésilienne enceinte de 6 mois est décédée quelques instants avant la cérémonie.

Ce dimanche 15 septembre, Jessica Guedes, 30 ans, et Flavio Gonçalvez, 31 ans, devaient se dire oui près de São Paulo, au Brésil. Mais alors que son futur mari l’attendait devant l’autel, la jeune femme a commencé à se sentir mal.

Ses proches pensaient qu’elle était simplement stressée. Elle se plaignait d’avoir la tête qui tourne et d’avoir mal à la nuque. Mais lorsqu’elle s’est effondrée et qu’elle a perdu connaissance, ils ont rapidement compris l’ampleur de la situation.

Jessica a immédiatement été transportée dans un hôpital de São Paulo. Malheureusement, lorsqu’elle est arrivée, il était déjà trop tard. Les docteurs ont constaté qu’elle souffrait d’une hémorragie cérébrale et qu’elle était en état de mort cérébrale. Les équipes médicales ont alors tout fait pour essayer de sauver son bébé.

