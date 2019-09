WTA Séoul: Minnen et Van Uytvanck éliminées en double

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck n’ont pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA International de Séoul, mercredi. Le duo belge s’est incliné face à la paire formée par l’Américaine Hayley Carter et la Brésilienne Luisa Stefani en quart de finale 6-3, 5-7, 12/10. La rencontre a duré 1 heure et 28 minutes.

Menées 8/3 dans le super jeu décisif, Minnen et Van Uytvanck ont réussi une remontée spectaculaire jusqu’à hériter d’une balle de match, qu’elles ont manquée. Elles ont ensuite sauvé une première balle de match de leurs adversaires avant de s’incliner 12/10.

Carter et Stefani avaient déjà éliminé Kirsten Flipkens et sa partenaire lettonne Jelena Ostapenko.

En simple, Van Uytvanck (WTA 62) et Minnen (WTA 122), issue des qualifications, n’ont pas franchi le cap du premier tour.

Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens (WTA 106) s’est qualifiée pour les quarts de finale du simple en prenant la mesure 6-3, 7-5 de la Russe Margarita Gasparyan (WTA 56).

Ysaline Bonaventure (WTA 125) a été battue 4-6, 6-3, 6-0 par la Chinoise Wang Yafan (WTA 58), tête de série N.8.

Source: Belga