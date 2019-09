Météo – Ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux

L’IRM prévoit à nouveau mercredi un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux avec des maxima de 13 à 19 degrés. Le ciel sera à nouveau partiellement à localement très nuageux dans le centre et le nord du pays. Les éclaircies concerneront surtout le sud du territoire ainsi que les régions proches de la frontière française. Le temps restera majoritairement sec, mais quelques gouttes seront localement possibles dans le nord. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 19 degrés dans l’ouest. Le vent sera généralement modéré de secteur nord à nord-est.

Mercredi soir, les nuages se dissiperont d’abord dans la plupart des régions. Durant la nuit, des nuages bas plus nombreux pourraient atteindre la Belgique à partir du nord avec un peu de bruine possible.

Par endroits, de la brume pourra apparaître. Les minima se situeront entre 1 degré sur les hauteurs ardennaises et 10 degrés à la Côte, sous un vent généralement faible de secteur nord.

