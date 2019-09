Ligue des Champions – Le Club Bruges débute par un match nul face à Galatasaray

Le Club Bruges a débuté sa campagne en poules de la Ligue des Champions de football par un match nul à domicile mercredi face à Galatasaray (0-0). L’autre match de ce groupe A verra aux prises le PSG et le Real Madrid à 21 heures. Philippe Clement n’a pas reconduit le duo axial habituel en défense préférant associer Matej Mitrovic à Simon Deli au lieu de Brandon Mechele. Devant, il a tablé sur le trio David Okereke, Krépin Diatta et Emmanuel Dennis, laissant sur le banc Mbaye Diagne, qui vient d’arriver de Galatasaray.

Malgré ces changements, le Cluh Bruges est bien rentré dans le match. Les Blauw & Zwart ont remporté la plupart des duels à l’image de Deli, qui bloquait bien Radamel Falcao. Les Brugeois ont également forcé plusieurs corners et auraient pu ouvrir la marque par Dennis (8e).

L’attaquant nigérian s’est encore distingué en tentant sa chance alors qu’Okereke et Diatta étaient mieux placés que lui (21e). Entre-temps, les Turcs avaient trouvé le moyen de mettre Hans Vanaken hors de nuire. Ils ont aussi hérité de la plus grosse occasion de but. Suite à une erreur de Mata, Ryan Babel s’est saisi du ballon et après avoir sauté Mitrovic, le Néerlandais a tiré dans l’angle opposé: un superbe mouvement que Simon Mignolet a cassé d’une superbe sauvetage (31e). Fernando Muslera, le gardien du Gala, a également eu sa frayeur quand Federico Ricca a expédié le ballon sur la transversale (34e).

La seconde période a débuté par une série de glissades et de mauvais contrôles de balle mais aussi par un tir peu appuyé de Dennis sur Muslera (51e). Par contre, le gardien uruguayen a sauvé son équipe en bloquant une reprise d’Okereke (53e). A partir de ce moment-là, Galatasaray a commencé petit à petit à accentuer sa présence dans le camp adverse. Cela a incité Clement à effectuer deux changements en attaque: Lois Openda pour Okereke (60e) et Diagne pour Dennis (74e). Openda a directement fait parler sa pointe de vitesse mais son premier tir est passé au-dessus du but (66e) et sa passe à Dennis a manqué de précision (69e). Galatasaray s’est alors contenté de jouer pour un point et Diagne ne le lui a pas fait regretter.

