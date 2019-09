Les Belges à l’étranger – Le PSG punit le Real avec un but de Meunier (3-0), encore un assist pour De Bruyne

Pour son 50e match de Ligue des Champions à domicile, le PSG a battu le Real Madrid (3-0) grâce à Angel Di Maria (14e, 33e)et à Thomas Meunier (90e+1). Le Diable rouge était bien sur le flanc droit de la défense parisienne alors que Thibaut Courtois et Eden Hazard, remplacé à la 70e, étaient titulaires chez les Merengues. Les Parisiens prennent la tête du groupe A devant le Club Bruges et Galatasaray, qui ont partagé l’enjeu (0-0). Le Real Madrid est dernier. Vu les absences de Kylian Mbappé, Neymar et Edinson Cavani, Thomas Tuchel a finalement préféré tabler sur les qualités offensives de Meunier, qu’il considère moins efficace défensivement. Suite à un une-deux entre Juan Bernat et Mauro Icardi sur le côté gauche, l’Espagnol a servi Di Maria au premier poteau, qui a trompé Courtois du pied gauche (14e, 1-0).

Le deuxième but a eu un scénario identique: après un une-deux avec Marquinhos sur la droite, Idrissa Gueye a servi Di Maria, qui a frappé à nouveau du gauche (33e, 2-0). Le Real a éprouvé pas mal de problèmes pour se porter vers l’avant. Si Bale a été plutôt en vue, Karim Benzema et Hazard n’ont pas inquiété la défense sangermanoise: 2 frappes, 0 cadrée à eux deux.

En seconde période, le PSG a poursuivi sur sa lancée. Bernat a obligé Courtois à surgir (59e) et Di Maria a loupé le triplé (60e). Mais Meunier a clôturé efficacement un contre qu’il avait lancé avec Di Maria et Bernat (90e+1, 3-0).

Dans le groupe C, Manchester City avec Kevin De Bruyne jusqu’à la 77e est allé s’imposer au Shakhtar Donetsk (0-3). Sur passe d’Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez a inscrit le premier but des Citizens (24e, 0-1). Sur le deuxième goal, le duo a changé de rôle, l’attaquant algérien a servi le milieu allemand (34e, 0-2). Après avoir distillé un assist à Gabriel Jesus (76e, 0-3), le Diable rouge a cédé sa place à Bernardo Silva.

Dans l’autre match, le Dynamo Zagreb a pris la mesure de l’Atalanta sans Tomothy Castagne blessé (4-0). Les Croates avaient déjà fait une bonne partie du chemin en première période grâce à Marin Leovac (10e) et a un doublé de Mislav Orsic (31e, 42e).

L’attaquant croate a encore ajouté un but après la pause (68e).

Source: Belga