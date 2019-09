La Creg octroie son premier label de qualité à Comparateur-Energie.be

Comparateur-Energie.be est devenu le premier comparateur de prix de l’électricité et du gaz à recevoir le nouveau label de qualité de la Creg, annonce mercredi le régulateur. Cette accréditation a une validité de deux ans. En juillet 2018, la CREG a adapté sa charte qui vise à garantir au consommateur que l’outil de comparaison en ligne des prix d’électricité et du gaz naturel fournit une information objective, transparente et de qualité.

Depuis sa création en 2013, la plateforme Comparateur-Energie.be a permis à plus de 280.000 ménages et professionnels de faire un comparatif, et de réaliser en moyenne 180 euros d’économies sur leur facture d’électricité et de gaz, indique la Creg.

Source: Belga