Euro de volley (m) – La Belgique perd pour la première fois, contre la Serbie, et termine 2e de son groupe

La Belgique s’est inclinée face à la Serbie pour son 5e et dernier match de poule de l’Euro de volley (messieurs), mercredi à la Lotto Arena d’Anvers. Les Red Dragons s’inclinent pour la première fois dans « leur » championnat d’Europe et devront laisser la première place du groupe aux Serbes toujours invaincus. Les deux pays avaient déjà leur billet pour les 8es de finale en poche. Les Belges, battus par la Serbie dans le match pour la 3e place de l’Euro 2017, ont perdu 25-19, 25-21 et 25-19.

Les Serbes doivent encore jouer contre l’Autriche, lanterne rouge, jeudi (20h30) alors qu’à 17h30, l’Espagne aura joué contre l’Allemagne, victorieuse mercredi de la Slovaquie. Ces deux derniers pays passeront aussi en 8es de finale.

Brecht Van Kerckhove et ses joueurs attendront de connaître leur adversaire au tour suivant, samedi au Sportpaleis d’Anvers, qui sera le 3e du groupe D (joué aux Pays-Bas), soit les Pays-Bas justement, soit l’Ukraine.

Mercredi, Sam Deroo s’est montré le plus prolifique avec 13 points. Le sélectionneur national avait aligné Tuerlinckx (4), Deroo (13), Stuer (libéro), Van de Voorde (3), Rousseaux (3), Coolman (4), puis Van den Dries (9), Grobelny (7), Van de Velde (3), Valkiers, Ribbens (libéro) et Baetens. Aleksandar Atanasijevic a inscrit 18 points côté serbe pour 13 à Uros Kovacevic.

Les quatre premiers de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale. En huitièmes et en quarts de finale, les Red Dragons continueront ainsi leur tournoi au Sportpaleis d’Anvers.

Les demi-finales se disputeront à Ljubljana et Paris. La capitale française sera le théâtre de la finale le 29 septembre.

