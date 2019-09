Euro de volley (m) – Igor Grobelny a pu se montrer contre la Serbie « une équipe du top mondial »

Igor Grobelny a reçu sa chance de Brecht Van Kerckhove, le sélectionneur national des Red Dragons, dans le duel, perdu 0-3, face à la Serbie mercredi soir à Anvers. « La Serbie, c’est le top mondial », a estimé l’attaquant de coin de la formation belge. « Pour ma part, je suis content de la façon dont se déroule l’Euro, surtout après ce match », a expliqué le frère de la Yellow Tigers Kaja Grobelna. « Je suis content de pouvoir jouer et d’être sur le terrain. Je n’avais pu monter que contre l’Allemagne jusqu’ici. J’ai essayé d’aider l’équipe et de donner de l’énergie à mes équipiers contre une équipe de Serbie qui est vraiment le top mondial. Plusieurs de leurs joueurs ont des contrats dans les meilleurs clubs en Italie. Et leurs noms sont réputés dans le monde du volley. Nous savions que cela n’allait pas être un match facile. Nous n’avions rien à perdre. On a tout donné, mais cela n’a pas vraiment réussi du point du vue du résultat. »

Source: Belga