Le prince Harry va lancer une série sur la santé mentale avec Oprah Winfrey

Le prince Harry a annoncé qu’il se préparait à lancer une nouvelle série télévisée avec Oprah Winfrey, selon Metro UK. D’après le duc de Sussex, ce programme évoquera « l’esprit humain qui se bat même dans les moments les plus sombres. »

Le prince Harry et Oprah Winfrey seront les co-créateurs et les producteurs exécutifs de la série sur la santé mentale destinée au service de streaming d’Apple, qui sera lancée l’année prochaine.

Harry a confié au journaliste Bryony Gordon qu’il avait demandé des conseils sur sa santé mentale après deux ans de « chaos total », et après avoir passé près de 20 ans à « éviter de penser » à la mort de sa mère.

Dans un entretien avec le Daily Telegraph, le duc a expliqué: « Lorsque j’ai fait votre podcast il y a deux ans, cela m’a permis de comprendre l’impact que pouvait avoir mon histoire ainsi que d’autres pour de nombreuses personnes qui souffrent en silence. »

« Si les téléspectateurs peuvent comprendre la douleur et peut-être l’expérience, cela pourrait sauver des vies, car nous nous concentrerons sur la prévention et les résultats positifs. Ce que j’ai appris et ce que je continue d’apprendre dans le domaine de la psychologie, de la maladie mentale et de la conscience de soi, c’est que tous les chemins mènent à notre bien-être, selon la façon dont nous nous occupons de nous-mêmes. »