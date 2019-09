Une femme s’en prend à son fiancé qui a mis un coffre-fort dans le frigo

Plus de 56.000 personnes ont repartagé le cliché d’une femme, passablement énervée, qui explique que son mardi a installé un coffre-fort dans le frigo pour ne pas avoir à partager son chocolat.

Une Britannique fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux après avoir posté une photo de son frigo. A priori le cliché est on ne peut plus banal. Sauf qu’en y prêtant attention, on constate qu’un petit coffre-fort empêche l’accès aux friandises. « On en est donc arrivé là! On achète une maison ensemble, on a un enfant ensemble, on se fiance et on prépare un mariage et voilà ce qui arrive », s’énerve Stacey Lowe.

« Dave a acheté un coffre-fort car c’est un connard qui ne veut plus partager son chocolat avec moi. Quelqu’un le veut? On est d’accord que c’est une cause de rupture? » Visiblement amusés, de nombreux internautes lui ont demandé où ils pouvaient se procurer ce gadget coûtant une trentaine d’euros.

Si on en croit le site qui le commercialise, ce « coffre-fort » est généralement utilisé dans des centres médicaux pour stocker des médicaments et empêcher que le premier venu ne mette la main dessus.