Un Indien de 74 ans a subi une opération visant à retirer la corne qui était en train de pousser sur sa tête suite à une blessure.

Il y a cinq ans, une corne a commencé à pousser sur la tête de Shyama Lal Yadav, un Indien de 74 ans. Couverte tout un temps par ses cheveux, Mr Yadav a dû se rendre à l’évidence et consulter un médecin pour retirer cette corne qui devenait de plus en plus proéminente.

D’après les docteurs qui se sont occupés de son opération, la corne, qui mesurait dix centimètres, serait la conséquence d’une blessure contractée par Mr Yadav. « Il y a cinq ans, le patient s’est blessé à la tête et une masse à commencer à se développer », explique un chirurgien dans l’International Journal of Surgery et relayé par Metro UK. « La corne est composée de kératine, une matière qui se trouve généralement dans les ongles. La corne peut être retirée avec un rasoir. Mais il faudra également traiter le problème sous-jacent ».

Shyam Lal Yadav Many people have been left in a state of shock after photos emerged showing a 74-year-old Indian man, Shyam Lal Yadav, with a four-inch horn. According to Dailymail, Shayam began growing the horn after suffering a head injury in 2014.

Si ce cas n’est pas une première, on ne connaît pas encore la cause exacte de l’apparition de cornes suite à certaines blessures.

Après son opération, Mr Yadav a passé dix jours à l’hôpital et les médecins ont confirmé que cette excroissance ne représentait pas un danger pour sa santé.