Le patron de L’Oréal estime que la pollution est bonne pour les affaires

Le patron de L’Oréal a expliqué que la pollution était bonne pour les affaires, mais aussi que les millennials devaient plus se maquiller pour correspondre aux standards publiés sur Instagram.

Jean-Paul Agon, le boss de L’Oréal, est au cœur d’une polémique liée au maquillage. Dans une interview pour le site américain MarketWatch, l’homme de 63 ans a affirmé qu’Instagram avait un impact positif sur le secteur du maquillage. « Plus vous vous rendez attirant en ligne, plus vous devez faire attention à vous quand vous sortez. Sinon, quand les gens vous rencontreront et qu’ils découvriront que vous êtes totalement différent de ce qu’ils imaginaient, vous aurez un problème », a-t-il balancé. « S’ils (les jeunes, ndlr) veulent utiliser des filtres pour mieux paraître en ligne, ils doivent faire quelque chose pour être mieux dans la réalité », poursuit-il.

Ces remarques n’ont pas du tout plu à un député britannique qui a jugé les propos de Mr Agon « effroyables et irresponsables ». « Il y a déjà assez de pression sur les jeunes et l’idée que des gens soient heureux de se faire de l’argent sur le dos d’une fausse vie est réellement triste (…). Les jeunes doivent comprendre que les filtres et l’obligation de vivre une vie parfaite ne sont que des mirages », a-t-il déclaré au Sun.

« Protéger les consommateurs » de la pollution

Dans la même interview, celui qui travaille pour L’Oréal depuis 41 ans a également affirmé que la pollution était bonne pour les affaires, « même s’il ne l’encourageait pas ». « Là où il y a de la pollution, nous voulons protéger nos consommateurs. Quand vous vivez dans une ville, votre peau et vos cheveux sont plus attaqués que si vous viviez à la campagne. Vous avez donc besoin de plus de shampoings, de plus de produits pour la peau, de crèmes hydratantes… »